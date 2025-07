Huawei als Challenger im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Backup- und Datensicherungsplattformen ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei wurde vor Kurzem von Gartner in seinem

Bericht Magic Quadrant(TM) for Backup and Data Protection Platforms 2025 als

Challenger eingestuft. Der Bericht würdigt Huawei als Challenger für seine

OceanProtect-Datenschutzlösungen.



Kunden aus mehr als 150 Ländern und Regionen nutzen die

OceanProtect-Datenschutzlösungen von Huawei in verschiedenen Sektoren,

einschließlich Finanzwesen, Transportunternehmen, Fertigung, Gesundheitswesen,

Behörden und öffentliche Versorgungseinrichtungen.





Huawei hat die wichtigsten Trends auf dem Datensicherheitsmarkt erkannt und die

Anforderungen der Kunden verstanden und folglich OceanProtect Backup Storage,

OceanProtect Appliance und OceanCyber Data Security Appliance auf den Markt

gebracht. Diese Produkte zeichnen sich durch modernste Technologien aus, wie z.

B. eine All-Flash-Scale-Out-Architektur mit großer Kapazität, mehrschichtige

Inline-Deduplizierung mit variabler Länge, inkrementelle Datensicherung ohne

Synthese, mehrschichtiger Ransomware-Schutz mit Netzwerk-Speicher-Kooperation

und tiefgreifende Kopienerkennung. Diese Produkte helfen Kunden bei der

Bewältigung gängiger Herausforderungen wie dem Schutz vor Ransomware sowie der

effizienten Sicherung und Wiederherstellung. Mit Blick auf die Zukunft wird

Huawei weiterhin Innovationen und Investitionen in die Datenschutzarchitektur,

Algorithmen, Hardware und das Ökosystem vornehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei

auf Konvergenz und Innovation mit dem Ziel, die erste Wahl für

Dateninfrastrukturen für Kunden in allen Branchen zu werden.



Weitere Informationen über die Datenspeicherprodukte und -lösungen von Huawei finden Sie unter:

Gartner, Magic Quadrant für Backup- und Datensicherungsplattformen, 24. Juni

2025



GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken der Gartner, Inc. und/oder

ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit

Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine

Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen

Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern

nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen

auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung

der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als

Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder

implizite Haftung in Bezug auf diese Untersuchung ab, einschließlich der Haftung

für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.



Pressekontakt:



