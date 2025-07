Europapremiere für das weltweit erste Deodorant-Gerät mit Bioplasma-Technologie

Die mit dem CES-Preis ausgezeichnete koreanische Innovation richtet sich jetzt an EU-Verbraucher, die Wert auf sichere und nachhaltige Hygiene legen

SEOUL, Südkorea, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- CodeSteri Inc., ein Biotech-Startup, das aus dem Hanyang University College of Medicine hervorgegangen ist, expandiert mit PlaDeo – dem weltweit ersten elektronischen Deodorant-Gerät mit Bioplasma-Technologie – nach Europa. Nach der großen Resonanz in den USA und der Auszeichnung mit dem CES Innovation Award kann PlaDeo jetzt in Europa über Indiegogo vorbestellt werden.