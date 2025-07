CATL und Partner setzen den ersten Spatenstich für ein 6-Milliarden-US-Dollar-Projekt zur Batterieintegration in Indonesien

Das Projekt umfasst die gesamte Wertschöpfungskette für Batterien – von der Nickelgewinnung und -verarbeitung bis hin zu Batteriematerialien, Batterieherstellung sowie Batterierecycling

Es wird erwartet, dass bis zum Erreichen der vollen Betriebskapazität 8000 Arbeitsplätze geschaffen werden und 35 000 indirekte Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen

Dieser Meilenstein beschleunigt das indonesische Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2060 erheblich

KARAWANG, Indonesien, 2. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), eine Tochtergesellschaft von Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), hat am Sonntag in Zusammenarbeit mit PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) und Indonesia Battery Corporation (IBC) den offiziellen Spatenstich für das Indonesia Battery Integration Project in der Karawang New Industry City (KNIC) in der indonesischen Provinz West Java vorgenommen. Brunp ist eine Tochtergesellschaft der Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).