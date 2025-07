FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Hitze:

"Klimaschutz bedeutet Hitzeschutz. Das ist ein weltweites Unterfangen - etwa, indem Staaten aufhören, klimaschädliche Treibhausgase freizusetzen. Auch jedes einzelne Land kann etwas beitragen. Mit Frischluftschneisen in den Städten, Grünflächen, begrünten Dächern und Fassaden, entsiegelten Flächen - all das kühlt nachhaltig und ist gut fürs Klima. Wir müssen uns aber auch an die Hitze anpassen. Selbst wenn alle Treibhausgasemissionen wegfielen, würde es nicht automatisch kühler auf der Erde werden. Hitze bleibt ein wichtiges Thema, für das mehr Menschen sensibilisiert werden müssen, um Krankheits- und Todesfälle zu verhindern. Noch haben wir die Chance gegenzusteuern. Zehn Jahre wird das Pariser Klimaabkommen alt, in dem sich die Welt darauf verständigt hat, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Dabei ist es angesichts der Hitze, die wir zu spüren bekommen, wichtiger denn je."/DP/jha