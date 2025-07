NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Rüstungsindustrie:

"Angesichts einer Weltlage, in der es kaum noch Gewissheiten gibt, ist es gut, dass es Firmen wie Diehl, Rheinmetall, Thyssenkrupp, Renk oder Hensoldt in Deutschland gibt. Zu wünschen ist, dass wir all das, was sie produzieren, nicht brauchen werden. Noch aber ist Verteidigung nötig. Und wir sollten ehrlich genug sein, das auch klar auszusprechen."/DP/jha