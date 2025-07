Taxi-Gewerbe protestiert bundesweit für Mindestpreise

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Autokorsos und Kundgebungen in mehreren großen Städten will das Taxi-Gewerbe an diesem Mittwoch für höhere Preise bei der Konkurrenz von Uber und Co. protestieren. "Wir fordern Waffengleichheit: Mindestpreise für alle, statt nur für uns", teilte der Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, Michael Oppermann, mit.

Unter anderem in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Mainz und Köln sind Aktionen geplant. In der Hauptstadt soll es einen Taxikorso durch den Tiergarten geben. Autofahrer müssen sich in den betroffenen Innenstädten deshalb auf Verkehrsbehinderungen einstellen.