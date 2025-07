Constellation Brands verfehlt Erwatungen – Opfer von Trumps Zollpolitik

Der Bierkonzern Constellation Brands hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz lagen unter den Prognosen, was vor allem an steigenden Aluminiumkosten und einer schwächeren Nachfrage liegt. Das Unternehmen, dem beliebte Importmarken wie Modelo, Corona und Pacifico gehören, ist besonders stark von den neuen US-Zöllen auf Dosenbier und Aluminium betroffen.

Im ersten Geschäftsquartal (bis zum 31. Mai) sank der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,22 US-Dollar, während 3,31 US-Dollar erwartet worden waren. Der Umsatz fiel um 5,8 Prozent auf 2,52 Milliarden US-Dollar. Neben den hohen Aluminiumkosten wirkte sich auch der Verkauf der Wodka-Marke Svedka negativ aus. Unterm Strich belief sich der Nettogewinn auf 516 Millionen US-Dollar, gut 40 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Die Bierlieferungen sanken um 3,3 Prozent, was das Unternehmen auf eine nachlassende Konsumfreude zurückführt. Vorstandschef Bill Newlands sprach von "nicht-strukturellen sozioökonomischen Faktoren". Bereits im Vorquartal hatte er gewarnt, dass viele hispanische Kunden – auf sie entfällt rund die Hälfte des Bierabsatzes – wegen der US-Einwanderungspolitik verunsichert seien und seltener zur Marke greifen.

Trotz der enttäuschenden Zahlen bekräftigt Constellation seine Prognose für das Gesamtjahr: Der Gewinn je Aktie soll zwischen 12,60 und 12,90 US-Dollar liegen. Die Umsatzspanne für 2026 soll bei einem organischen Rückgang von bis zu zwei Prozent bis zu einem Anstieg von einem Prozent liegen.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent an Wert verloren – die Aluminiumzölle bleiben ein erhebliches Belastungsrisiko. Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) gab die Aktie am Dienstag um knapp ein Prozent nach.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Constellation Brands (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 166,4EUR auf NYSE (02. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.