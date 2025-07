Drei Milliarden Sparpotenzial bei Arbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bei deutlich sinkender Arbeitslosigkeit könnten beim Bürgergeld nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Milliardensummen eingespart werden. "Ein Fall von Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung kostet die öffentlichen Haushalte pro Jahr mehr als 25.000 Euro. Ginge die Arbeitslosenzahl um 100.000 zurück, ergäben sich also fiskalische Vorteile von fast 3 Milliarden Euro", sagte der IAB-Forschungsbereichsleiter für gesamtwirtschaftliche Analysen, Enzo Weber, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Einsparungen trotz steigender Arbeitslosigkeit?