Schließen Deutschland und Niederlande Gasförder-Abkommen?

BORKUM/BERLIN (dpa-AFX) - Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) fordert die Bundesregierung auf, kein Abkommen mit den Niederlanden über eine Gasförderung vor Borkum zu schließen. "Nicht nur die Nordsee, sondern sogar das eigentliche Naturschutzgebiet Wattenmeer geraten immer mehr in den Sog einer steigenden Industrialisierung", sagte der SDN-Vorsitzende Gerd-Christian Wagner in einer Mitteilung. Er sehe die Gefahr, dass sich infolge des Abkommens weitere Gasförder-Projekte und andere wirtschaftliche Vorhaben in der Nordsee nur noch schwer verhindern ließen.

"Ganz zu schweigen von der damit einhergehenden steigenden Bedrohung durch Unfälle, die insbesondere das Wattenmeer dauerhaft verseuchen könnten", sagte Wagner. In der Schutzgemeinschaft haben sich nach eigenen Angaben rund 200 Mitglieder, darunter Kommunen an der Küste, Naturschutzvereine und Verbände, zusammengeschlossen.