BVB nun gegen Alonsos Real

ATLANTA (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sich in einem packenden Achtelfinal-Kampf bei der Club-WM ins Highlight-Duell mit Real Madrid gezittert. Durch ein 2:1 (2:0) gegen CF Monterrey aus Mexiko ist der BVB um weitere 13,125 Millionen US-Dollar reicher und trifft im Viertelfinale in der deutschen Nacht zum Sonntag (4.00 Uhr) in East Rutherford auf Xabi Alonsos Real.

Ein Doppelpack von Serhou Guirassy (14. Minute/24.) in der starken ersten Dortmunder Halbzeit reichte dem in der zweiten Hälfte umso stärker nachlassenden BVB zum Sieg. German Berterame (48.) schoss das Anschlusstor für Monterrey, das bis zum Spielende immer wieder am starken BVB-Keeper Gregor Kobel scheiterte.

BVB nur vor der Halbzeit stark



Zunächst zeigte der BVB sein bislang bestes Spiel in den USA. Erstmals durften die Dortmunder in einem Abendspiel um 21 Uhr Ortszeit am Dienstag ran und spielten zudem im temperierten Mercedes-Benz Stadium in Atlanta und nicht bei lähmender Hitze wie zuvor zweimal in Cincinnati.

Zudem sorgten viele mexikanische Fans für WM-Stimmung auf den Rängen, wurden aber schnell zumindest etwas leiser. Gegen das Team der spanischen Verteidiger-Legende Sergio Ramos (39) spielte Dortmund mit bislang in den USA nicht gezeigter Intensität und der nötigen Zweikampf-Härte, die der BVB eigentlich von Monterrey erwartet hatte.

Mit schnellem Angriffsspiel stellten vor allem Karim Adeyemi und Guirassy die gegnerische Abwehr immer wieder vor Probleme. Binnen zehn Minuten steckte Adeyemi zweimal auf den BVB-Goalgetter durch, der konsequent vollendete.

Keeper Kobel hält den Sieg fest



Was zur Pause nach einer klaren Sache für den BVB aussah, wurde nach dem Seitenwechsel schnell wieder spannend, weil die Dortmunder Abwehr mehrfach patzte. Der in Argentinien geborene mexikanische Nationalstürmer Berterame nutzte dies zum Anschlusstor per Kopf und holte damit auch wieder das mexikanische Publikum zurück.

Der Bundesligist war plötzlich in der Defensive, leistete sich mehrere Patzer und verlor die Sicherheit aus der ersten Hälfte. Trotzdem reichte es am Ende zum knappen Sieg./lap/DP/zb

