Bellingham wusste nichts von seiner Sperre

butch. schrieb heute 03:59

Leute, ihr versäumt was. Gutes Spiel!

Beste BVB-Leistung im Turnier gegen alles andere als schlechte Mexikaner, die bei deutlich mehr Ballbesitz aus jeder Lage draufhalten.

Ramos unauffällig.

Bellingham leider mit der nächsten Gelben, sodass das Bruderduell im Viertelfinale ins Wasser fällt.

Für Guirassy wirds in den nächsten Wochen etliche Anfragen geben. Hoffentlich bleibt uns der.

Unentbehrlich macht sich inzwischen auch ein ehemals (von mir) viel gescholtener: Bensebaini. Links in der 3er um Welten besser als als LV, bravo.