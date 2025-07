Jeff Bezos verkauft Amazon-Aktien im Wert von fast 737 Millionen US-Dollar

Der Verkauf von Amazon-Aktien dient laut Bezos unter anderem der Finanzierung seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Außerdem hat er Anteile an seine gemeinnützige Organisation Day 1 Academies gespendet, die Montessori-inspirierte Kindergärten in mehreren Bundesstaaten aufbaut.

Der jüngste Aktienverkauf fällt zeitlich mit einer besonderen privaten Angelegenheit zusammen. Bezos heiratete vergangene Woche die Journalistin Lauren Sanchez in einer prunkvollen Hochzeit in Venedig. An der mehrtägigen Feier, an der zahlreiche Prominente teilnahmen, sollen schätzungsweise rund 50 Millionen US-Dollar ausgegeben worden sein.

Trotz seiner regelmäßigen Aktienverkäufe ist Bezos mit einem Vermögen von rund 240 Milliarden US-Dollar weiterhin einer der reichsten Menschen der Welt. Auf dem Bloomberg Billionaires Index belegt er den dritten Platz hinter Elon Musk mit 363 Milliarden US-Dollar und Mark Zuckerberg mit 260 Milliarden US-Dollar.

Die kontinuierlichen Verkäufe von Amazon-Aktien sind Teil von Bezos' langfristiger Finanzstrategie, mit der er sowohl persönliche Projekte als auch philanthropische Aktivitäten finanziert. Auch wenn er in den kommenden Jahren weitere Aktien verkauft, bleibt Bezos eine zentrale Figur in dem Unternehmen, das er vor mehr als 25 Jahren gegründet hat.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 187,9EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.