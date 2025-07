Ölpreise behaupten Vortageserholung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch mit kleinen Zuwächsen an ihre Vortagesstabilisierung angeknüpft. Im Fokus bleibt aber die erwartete Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, die die Notierungen jüngst belastet hatte, nachdem zuvor die Entspannung in der Nahostkrise bereits für einen deutlichen Dämpfer gesorgt hatte.

Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im September kostete am Morgen 67,18 US-Dollar und damit 7 Cent mehr als am Vortrag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August war mit einem Plus von 2 Cent auf 65,47 Dollar ebenfalls nur leicht verändert.

Die wichtigsten Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten werden auf ihrem Treffen am Sonntag voraussichtlich eine weitere deutliche Produktionserhöhung beschließen, so die allgemeine Erwartung. Dabei dürfte es um 411.000 Barrel pro Tag gehen./mis/zb