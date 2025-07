Adidas durch US-Konkurrent gestützt

Gelingt es aus technischer Sicht den in der abgelaufenen Woche um 191,00 Euro etablierten Boden durch einen Sprung mindestens über 203,00 Euro weiter auszubauen, könnten die nächsten Kursziele für das Adidas-Papier bei 208,10 und darüber 217,10 Euro kurzfristig ausgerufen werden. Eine zweite Kaufwelle könnte mittelfristig sogar an die Barriere der letzte Monat um 243,90 Euro heranreichen, entsprechend könnte schon bald ein Kaufsignal zustande kommen und ein Long-Investment über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DY9NMQ ermöglichen. Unterhalb des Vorwochentiefs von 192,20 Euro würden sich die Anzeichen auf weitere Abschläge stark verdichten, in der Folge müssten Verluste auf 187,35 sowie die aktuellen Jahrestiefs bei 175,30 Euro zwingend eingeplant werden. Zur Bestätigung sollte aber auch hier ein glasklarer Wochenschlusskurs unter der entsprechenden Trigger-Marke gesetzt werden.

Trading-Strategie: