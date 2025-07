TUI an MDax-Spitze gestürmt

Nicht nur die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat Reise- und Luftfahrtwerten zum Wochenauftakt neue Impulse verliehen, sondern womöglich auch die Tatsache, dass der frühere Easyjet-Chef Lundgren bei TUI Aufsichtsratsmitglied wird. Durch den festen Dienstagshandel gelang es Käufern in der TUI-Aktie nämlich eine wichtige Barriere aus Mai dieses Jahres um 7,67 Euro aus dem Weg zu räumen und damit Kurspotenzial zurück an die Dezemberhochs bei 8,88 Euro zu entfalten. Zu dem gesellt sich noch eine inverse SKS-Formation aus dem Zeitraum seit Ende Februar hinzu und stützt zusätzlich die Kurse. Diese könnten wegen des vorherigen bullischen Druckaufbaus recht dynamisch ausfallen und bieten sich ab jetzt für ein Long-Investment an. Auf der Unterseite sollte es zu keinen nachhaltigen Rücksetzer mehr unter 7,40 Euro kommen, dies würde nämlich die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 6,98 und 7,04 Euro sichtlich erhöhen. Die Kurszuwächse der letzten Tage weisen aber auf einen vergleichsweise starken Trend hin, der noch einige Tagen bis Wochen andauern sollte und vornehmlich für ein Long-Investment herhalten kann.

Trading-Strategie: