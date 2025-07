UBS stuft British American Tobacco auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4000 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. BAT dürfte besonders stark vom zunehmend härteren Durchgreifen gegen illegale E-Zigaretten profitieren, schrieb Faham Baig in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 02:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 39,75EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A