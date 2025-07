Dertour legt im Winter zu

dlg schrieb 26.06.25, 15:54

Ein paar Gedanken zu den Posts der letzten Tage.



Bin hier wiederum der Meinung von muhlan (immer häufiger ;-)), dass ARPs zwar kein Allheilmittel sind, aber wenn die Aktie auf historisch niedrigen Bewertungslevels notiert, ein ARP sinnvoller erscheint als eine Einmaldividende. Meine präferierte Reihenfolge: i) Wiederaufnahme einer laufenden Dividende, ii) ARP und iii) Einmaldividende. ii) müsste man sich noch mal anschauen, wie die Kursreaktion nach der Verkündung eines solchen JVs wäre. Aber das ist ja der weitere Vorteil eines ARPs, dass man dieses flexibel reduzieren/stoppen könnte.



Bitte aber nicht vergessen, dass alleine die beiden neuen Marella Schiffe 2031/33 ein Investitionsvolumen von 2 Mrd. bedeuten (davon 0,4 Mrd. EK, wenn ich das richtig in Erinnerung habe). So stark in einen Verteilungsmodus dürfte/könnte TUI dann auch nicht verfallen.





Zu der Aussage „Geschickter Mitteleinsatz war zuletzt (KE) auch nicht die Stärke der TUI.“: was man damit sagen will, verstehe ich nicht so ganz. Mit den letzten KEs hat man aus dem negativen EK wieder ein solides gemacht, die stille Einlage, die Optionsanleihe, die KfW Fazilität zurückgezahlt, die Verwässerung durch den Bund vermieden, das Rating verbesssert, über ein Dutzend Upgrades der Sell Side Analysten ermöglicht („after balance sheet repair“), andere Refinanzierungen (Wandelanleihe, green bond, neuer Revolver) erst ermöglicht und den Oligarchen stark verwässert. Gleichzeitig hat man weder kostspielige empire building Übernahmen getätigt, noch der Versuchung erlegen, zu früh eine Dividende zu zahlen und zudem an der asset right Strategie festgehalten. Anders gefragt: was war an dem Mitteleinsatz nicht geschickt?





Dass die X. Roadshow in diesem Jahr weder ein „game changer“ noch ein „Befreiungsschlag“ ist und dass da auch keine neuen Zahlen kommuniziert werden, wurde zum Glück ja schon ohne mich geklärt :-)





Zum Lieblingsthema: Frechheit, erst manipulieren die den Kurs nach unten und jetzt auch noch nach oben! Und das Covern von 0,8 Mio Aktien an nur einem Tag bei dem geringen Volumen auf XETRA von nur 3,8 Mio Aktien hat genau welchen Kursanstieg gestern gebracht? Genau, es war 1 Cent. Absurd, diese Ausschläge.