Euro verliert nach jüngstem Höhenflug etwas an Wert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage etwas nachgegeben. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag kurz vor 8 Uhr bei 1,1787 US-Dollar und damit etwas niedriger als im späten New Yorker Handel. Am Dienstag war der Eurokurs erstmals seit fast vier Jahren über die Marke von 1,18 Dollar geklettert. Da am Mittwoch in Europa keine wichtigen Konjunkturdaten anstehen, rechnen Experten erst mal mit einem ruhigen Devisenhandel. Am Nachmittag stehen dann einige Daten in den Vereinigten Staaten an.

Die meiste Aufmerksamkeit dürfte nach Einschätzung der Helaba-Experten dabei der ADP-Arbeitsmarktreport bekommen. Dieser liefere in der Regel wichtige Hinweise auf die gesamte Beschäftigungsveränderung, die mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht in dieser Woche wegen des Feiertags in den USA am Freitag bereits am morgigen Donnerstag zur Veröffentlichung ansteht, hieß es in einer Studie der Helaba. "Zuletzt hatte sich die Dynamik des Stellenaufbaus beim ADP aber deutlich verringert, während die Zuwächse bei der Gesamtbeschäftigung solide ausgefallen waren."