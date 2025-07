Dax-Erholung nach zwei Verlusttagen

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,6 Prozent auf 23.807 Punkte. Damit würde es der Dax wieder über die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie schaffen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich im Plus erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert nach zwei Verlusttagen am Dienstag auf eine Erholung zu. Angesichts durchwachsener Vorgaben von den Übersee-Börsen dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten.

In New York hatte am Montag lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial Gewinne verzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500 und für den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , die jüngst beide auf Rekordjagd waren, ging es hingegen moderat beziehungsweise klar bergab. In Asien fanden die wichtigsten Aktienindizes zuletzt ebenfalls keine gemeinsame Richtung.

Am Nachmittag könnte noch der monatliche Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Kursimpulse geben. Der Arbeitsmarkt spielt auch eine wichtige Rolle für die amerikanische Geldpolitik. Bereits am Donnerstag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

Die Aktien der deutschen Autobauer stehen am Dienstag nach US-Absatzzahlen für das zweite Quartal im Fokus. Die drohenden hohen Importzölle auf Autos und Autoteile bescherten den Neuwagenverkäufen in den Vereinigten Staaten nur einen kurzen Schub. Viele US-Kunden waren im Frühjahr verstärkt in die Autohäuser gekommen, um vor Inkrafttreten der US-Zölle noch günstiger an neue Wagen zu kommen.

Nach Einschätzung des Analyseunternehmens J.D. Power trieb dies den Absatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Volkswagen sowie die Töchter Porsche und Audi hinkten hingegen mit klaren Rückgängen dem Markt hinterher, betonten Händler. Die BMW -Absatzzahlen hätten sich mit einem moderaten Minus ebenfalls unterdurchschnittlich entwickelt, wogegen Mercedes Benz mit einem starken Wachstum positiv heraussteche.

Eine Hochstufung der US-Bank JPMorgan könnte Munich Re Auftrieb geben. Analyst Kamran Hossain hält es für wahrscheinlich, dass der Rückversicherer mit seinen Kapitalerträgen positiv überraschen könnte. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Titel vorbörslich klar zu.

Dagegen senkte die Bank HSBC das Anlagevotum für DHL auf "Hold". Bei Suss Microtec könnte eine Abstufung der Investmentbank Oddo BHF auf die Stimmung drücken./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 75,62 auf Tradegate (02. Juli 2025, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,40 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,43 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 139,00EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+55,55 % bedeutet.