Xpeng trotzt Chinas E-Auto-Preiskrieg

Die robusten Verkaufszahlen von Xpeng wurden in einer Zeit erzielt, in der die Wettbewerbslandschaft zunehmend komplexer wurde. Die von Xpeng angebotenen Modelle, darunter das günstigere Modell "Mona", konnten sich gut behaupten, obwohl Konkurrenten wie BYD weiterhin als dominierende Marktkräfte auftreten. BYD, der Branchenriese, meldete für Juni einen Anstieg der Verkaufszahlen auf 377.628 Fahrzeuge , was die starke Marktstellung des Unternehmens unterstreicht.

Inmitten des intensiven Preiskriegs in China hat sich der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng wacker geschlagen und konnte im Juni mit 34.611 ausgelieferten Fahrzeugen eine beeindruckende Verkaufszahl erzielen. Dies ist der achte Monat in Folge, in dem das Unternehmen mehr als 30.000 Fahrzeuge absetzen konnte. Damit bleibt Xpeng einer der bedeutendsten Akteure auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge, obwohl der Preiskampf und die zunehmende Konkurrenz ausländischer und lokaler Marken die Branche immer stärker unter Druck setzen.

Die von vielen Herstellern vorgenommenen Preisreduzierungen haben jedoch zu Spannungen geführt. Chinas Präsident Xi Jinping äußerte sich kürzlich besorgt über den intensiven Wettbewerb, den er als "involutionär" bezeichnete – ein Phänomen, das als unnötig schädlich und nicht produktiv angesehen wird. Die Regierung fordert nun eine stärkere Regulierung des Wettbewerbs, um Marktverzerrungen zu vermeiden.

In diesem schwierigen Umfeld verzeichneten Xpengs an der US-Börse notierte Konkurrenten, die eher das Premiumsegment bedienen, weniger dynamisches Wachstum. So verzeichnete Geelys Marke Zeekr beispielsweise einen Rückgang von 11,7 Prozent bei den Auslieferungen im Vergleich zum Vormonat. Auch Nio, ein weiterer Premiumhersteller, konnte im Juni mit 24.925 Fahrzeugen nur ein geringes Wachstum verzeichnen.

Li Auto, das ebenfalls im Premium-Segment in China tätig ist, verzeichnete einen Rückgang von 11,2 Prozent im Vergleich zum Mai, obwohl das Unternehmen insgesamt 36.279 Fahrzeuge lieferte. Li Auto hat kürzlich die Prognosen für das zweite Quartal nach unten korrigiert und sieht sich verstärktem Wettbewerb sowie Veränderungen im Vertriebssystem ausgesetzt.

Im Gegensatz zu diesen Rückgängen bleibt Xpeng mit seinen soliden Verkaufszahlen ein wichtiger Akteur auf dem chinesischen EV-Markt. Das Unternehmen hat es geschafft, sich trotz der aggressiven Preispolitik von Tesla und der wachsenden Konkurrenz lokaler Marken wie Xiaomi zu behaupten. Xiaomi wiederum erlebte mit dem kürzlich auf den Markt gebrachten YU7 einen deutlichen Ansturm von mehr als 240.000 Vorbestellungen, auch wenn die Auslieferung verzögert werden musste.

Für Tesla, das bereits mit einem Rückgang der Verkäufe in China zu kämpfen hat, wird der Wettbewerb immer härter. So musste Tesla kürzlich die Preise für sein Model 3 in China um 10.000 Yuan anheben, was die Konkurrenzsituation weiter anheizt. Die Auslieferungszahlen von Tesla werden für den heutigen Mittwoch erwartet.

Insgesamt zeigt sich, dass der chinesische EV-Markt von intensiven Preisnachlässen und zunehmendem Wettbewerb geprägt ist. Xpeng wächst trotz dieser Herausforderungen weiterhin stabil.

Der Xpeng-ADR schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von rund zwei Prozent bei 18,26 US-Dollar ab.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion