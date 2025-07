Spark verstärkt das Board mit dem brasilianischen Lithium-Experten Dr. Fernando Tallarico und Sead Hamzagic als Vorsitzenden des Prüfungsausschusses

VANCOUVER, BC / 2. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. („Spark“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Batteriemetallen in Brasiliens Lithium Valley konzentriert, ist stolz darauf, die Ernennung von Dr. Fernando Tallarico, PhD, P.Geo. Geo, mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors und den Prüfungsausschuss des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Tallarico genießt als Explorationsgeologe und Führungskraft im Bergbau einen hervorragenden Ruf und kann auf über 35 Jahre technische und Führungserfahrung zurückblicken. Zuletzt war er als Managing Director und CEO bei Axel REE tätig, einem an der ASX notierten Explorationsunternehmen in Brasiliens Lithium Valley. In dieser Position leitete er den Börsengang und die Frühphasenentwicklung des Unternehmens, einschließlich der Entdeckung hochgradiger Seltene-Erden- und Galliummineralisierungen. Darüber hinaus spielte er eine Schlüsselrolle beim Aufbau strategischer Partnerschaften mit brasilianischen Regierungsbehörden, Invest Minas und staatlichen Wirtschaftsagenturen und half, inländische Investitionen anzuziehen und die regulatorische Unterstützung anzupassen.

Vor seiner Tätigkeit bei Axel REE war Dr. Tallarico Managing Director und Vorstandsmitglied von Águia Resources Ltd, wo er Phosphat- und Kupferexplorationsprogramme in Brasilien leitete und das Phosphatprojekt Tres Estradas von der Erstentdeckung bis zur Genehmigungsphase des Minenbaus vorantrieb. Zudem hatte er leitende Funktionen bei Vale S.A. inne, wo er zu mehreren wichtigen Entdeckungen im Carajás-Gürtel beitrug. Als Explorationsleiter für BHP beaufsichtigte er die Diamantenexploration in ganz Südamerika.

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Dr. Tallarico für kanadische Bergbauunternehmen, darunter Noranda-Falconbridge und die Forbes & Manhattan Group. Bei Noranda-Falconbridge trug er zu Greenfield-Explorationsprogrammen bei, die zur Entdeckung der Nickel-Laterit-Lagerstätte Araguaia und der Kupferlagerstätte Pedra Branca führten. Bei Forbes & Manhattan war er maßgeblich an der Weiterentwicklung des Kaliprojekts Autazes und der Entwicklung eines breiten Portfolios von Explorationsprojekten im Frühstadium in ganz Brasilien beteiligt.