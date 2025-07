KKR übernimmt Spectris für 4,1 Milliarden Pfund – Advent geht leer aus

Advent hatte im vergangenen Monat ein Angebot von 37,63 Pfund in bar, einschließlich einer vorgeschlagenen Zwischendividende von 0,28 Pfund je Aktie, unterbreitet. Spectris-Aktien schlossen am Dienstag bei 38,30 Pfund, was einem Anstieg von etwa 88 Prozent seit Bekanntwerden des Advent-Angebots entspricht.

Der Kauf von Spectris durch KKR gilt als Zeichen für das anhaltende Interesse an Technologieunternehmen und deren Potenzial im Bereich wissenschaftlicher Geräte und Software. KKR, das für seine Beteiligungen an Unternehmen wie First Data und Toys „R” Us bekannt ist, hat das Potenzial, Spectris weiter zu stärken, indem es Innovationen in den Bereichen präzise Messinstrumente und Softwarelösungen vorantreibt. Das Übernahmeangebot von KKR bietet den Aktionären von Spectris nicht nur eine attraktive Prämie, sondern sendet auch ein starkes Signal an den Wettbewerb im Bereich hochentwickelter Technikprodukte.

Am frühen Mittwochnachmittag notiert die Spectris-Aktie an der Londoner Börse mit einem Plus von mehr als vier Prozent. Ein Anteilsschein kostet aktuell 39,94 Pfund.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion