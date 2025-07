Aktien Asien Durchwachsene Entwicklung - Vorsicht dominiert Die asiatischen Börsen haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei hielten sich die Veränderungen einmal mehr in Grenzen. Am japanischen Aktienmarkt setzte sich die moderate Korrektur fort. Der Leitindex Nikkei 225 …