JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einem Treffen mit dem Chef des Expressgeschäfts, John Pearson, mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ton sei zurückhaltend gewesen, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der nach wie vor ungelöste Zollstreit belaste den Welthandel, vor allem den in die USA./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 21:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 39,02EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A