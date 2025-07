US-Aktien: Goldgrube oder Risikofalle für Investoren?

Die US-Aktienmärkte befinden sich derzeit in einer erstaunlichen Aufwärtsbewegung: Alle drei wichtigen Benchmarks, der Dow-Index, der S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichten kürzlich neue Rekordmarken. Diese Rallye wird als Triumph für die amerikanischen Aktienmärkte gefeiert, die von einem Allzeithoch zum nächsten klettern und von geopolitischen Entwicklungen, Handelskriegen oder Leitzinsen völlig abgekoppelt zu sein scheinen.

Doch das Bild verändert sich, wenn diese Entwicklung in anderen wichtigen Währungen betrachtet wird. Denn die US-Indizes sind nur in US-Dollar auf einem Rekordniveau, gemessen in Euro, Pfund, Yen oder Gold notieren sie unter ihrem Stand vom 19. Februar, an dem das vorherige Jahreshoch markiert wurde.