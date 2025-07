KI im Fokus beim eGovernment-Wettbewerb - jetzt kann das Publikum abstimmen (FOTO)

Berlin (ots) - Bei der 24. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs

(https://www.egovernmentwettbewerb.de) von BearingPoint und Cisco stehen die

Behördenteams der Finalrunde fest. Dabei zeigt sich auf allen behördlichen

Ebenen das Potenzial von Künstlicher Intelligenz sowie der Trend zur

intelligenten Automatisierung und Infrastrukturmodernisierung. Die

Jury-Favoriten aus der DACH-Region werden beim 30. Jubiläum des

Ministerialkongresses am 17. und 18. September 2025 in Berlin ausgezeichnet. Ab

sofort startet das Online-Voting für den Publikumspreis.



Ein starkes Duo für die Auszeichnung taktgebender Behörden-Teams: Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint und der Technologieanbieter

Cisco sind auch im Jahr 2025 Ausrichter des eGovernment-Wettbewerbs - gemeinsam

mit starken Medienmarken wie dem Handelsblatt und dem Tagesspiegel sowie der

Fachzeitschrift eGovernment Computing. Im Rahmen der Finalistentage vom 30. Juni

bis zum 1. Juli präsentierten 15 von der Jury ausgewählte Projekte ihre

Beiträge, die zuvor aus rund 70 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz hervorgegangen waren.





Stadt, Land, Datenfluss: alle föderalen Ebenen im Finalisten-PoolDie diesjährigen Projekte decken alle Verwaltungsebenen ab - von Bundesbehördenüber die Landesverwaltungen bis hin zu Städten und Gemeinden. Die Einreichungenzeigen zudem, wie die Veranstalter betonen, erneut das große Engagement desöffentlichen Sektors für eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung. Einreichenkonnten die Public-Sector-Profis ihre Wettbewerbsbeiträge in den folgenden vierKategorien:- "Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur"- "Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht"- "Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement"- "Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT""Wertvolle Pionierarbeit in der öffentlichen Verwaltung"Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung derManagement- und Technologieberatung BearingPoint, zeigt sich neben der Vielfaltüberzeugt von Qualität und disruptivem Potenzial der eingereichten Beiträge:"Die Finalisten des eGovernment-Wettbewerbs stehen für den Mut, die Ideen unddie Tatkraft, die wir brauchen, um einen Umbruch in der digitalen Verwaltung zuerreichen. Ihre Projekte zeigen, dass der Staat Taktgeber für innovativeEntwicklungen sein kann. Die Finalisten leisten wertvolle Pionierarbeit, damitdie öffentliche Verwaltung die neuesten technologischen Entwicklungen aktivprüft, vorantreibt und für Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Es ist