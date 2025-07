Multitude SE: Earnings Call für Investoren am 21.08.2025

Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Multitude wird die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Fragerunde statt. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.Multitude SE21.08.2025 08:30Bernd Egger, CFO, Adam Hansson Tönning, Head of Investor Relations and Treasury und Antti Kumpulainen, CEONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/h1-2025-results-kida2owj+++Über Multitude SE:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche erbracht, die alle auf die interne Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform aufsetzen. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeiter in 25 Ländern und bietet Dienstleistungen in 17 Ländern an.