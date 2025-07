TKMS-Börsengang: Regierung will Vorkaufsrecht statt Beteiligung

Die Bundesregierung wird sich vorerst nicht wie ursprünglich geplant an der U-Boot-Sparte von Thyssenkrupp beteiligen, berichtet das Handelsblatt. Nach Informationen aus Regierungskreisen verfolge die neue Koalition aus CDU/CSU und SPD demnach statt eines direkten Einstiegs nun das Modell einer "Sicherheitsvereinbarung", um Einfluss auf strategisch relevante Entscheidungen bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zu behalten. Die Bundeswehr ist Hauptkunde, auch bei Exporten hat der Bund ein Mitspracherecht.

Die Vereinbarung soll regelmäßige Konsultationen sowie ein Vorkaufsrecht beinhalten – etwa für den Fall, dass ein ausländischer Investor einsteigen will. "So kommt der Staatseinstieg zwar nicht sofort, aber die Option ist da", sagte IG-Metall-Vize Jürgen Kerner. Die Thyssen-Aktie haussiert am Mittwoch in der Folge um über 6 Prozent.