JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell vor den Quartalszahlen aus dem Sektor Öl und Gas mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Overweight" belassen. Das große Ganze dürfte unternehmerische Aspekte überlagern, schrieb Matthew Lofting in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Angesichts der jüngsten starken Preisschwankungen dürften sich die Konzerne bei ihren Jahreszielen und mittelfristigen Ambitionen wohl bedeckt halten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 00:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 01:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 30,42EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.