Im Fokus: Nebenwerte Rendite mit der Nebenwerte-Rally machen Investitionen in Small Caps bieten die Chance auf hohe Renditen. Diese oft unterschätzten Unternehmen sind in Nischen aktiv und geraten bei institutionellen Investoren oft in den Hintergrund. Der Bewertungsabstand ist noch groß, aber die Nebenwerte-Rallye läuft.