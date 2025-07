Kontron AG: Vielversprechende Wachstumsmärkte im Blick

Kontron sichert sich in unterschiedlichen Sparten bedeutende Großaufträge. Kontron ist ein führender Anbieter von IoT- (Internet of Things) und Embedded Computing-Technologien. Der Konzern entwickelt intelligente Hard- und Software-Lösungen für Branchen wie industrielle Automatisierung, Transport, Medizintechnik und Kommunikation. Kontron ermöglicht Unternehmen die Digitalisierung ihrer Prozesse, Steigerung der Effizienz und Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle. In den vergangenen Monaten erhielten die Österreicher unter anderem einen Auftrag über 250 Mio. US-Dollar zur Lieferung von 5G-basierten Network Access Devices (NADs) an mehrere internationale Automobilhersteller. Diese Module sind Grundvoraussetzung für die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug sowie zwischen Fahrzeug und Infrastruktur und unterstützen den Übergang der Autoindustrie zur 5G-Technologie. Die Produktion soll im kommenden Jahr beginnen und die erwarteten Einnahmen binnen sieben Jahre realisiert werden.