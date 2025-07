Nvidia und SAP müssen sich warm anziehen: Die nächste KI-Welle rollt an!

Im Fall der KI waren dies vor allem Unternehmen wie Nvidia und Broadcom, die mit ihren GPU-Chips und Rechenzentren die Grundlage für den Erfolg schufen. Doch mit der Veröffentlichung des R1-Modells von Deepseek beschleunigte sich der Übergang zu Software und Anwendungen, was zu einem einfacheren Zugang zu KI-Technologien führte. Der Markt befinde sich nun in der späten Investitionsphase und gleichzeitig in der frühen Phase der Anwendung und Verbreitung.

Die größten Profiteure dieser Infrastruktur-Investitionsphase seien die sogenannten Hyperscaler, also Unternehmen wie Amazon AWS und Microsoft Azure, die als Betreiber von Rechenzentren weltweit eine führende Rolle spielen. "Die Technologie wird sich in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft weiterverbreiten", so Shant. Dies werde zu einer steigenden Nutzung und zu einer breiteren sowie tieferen Ausführung der Aufgaben führen. Infolgedessen würden Hyperscaler von einer voraussichtlichen "Token-Explosion" profitieren.

Shant erklärt, dass die gängige Abkürzung "Mag 7", die sich auf die sieben großen Tech-Konzerne bezieht, mittlerweile an Bedeutung verliere. Stattdessen sei es sinnvoller, von "Big Tech" zu sprechen. Diese Konzerne, die in der Anfangsphase der KI-Revolution aufgrund ihrer immensen Ressourcen weit vorne lägen, könnten ihre Führungsposition jedoch verlieren, sobald KI-native Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Diese Unternehmen, die speziell für den Umgang mit KI entwickelt wurden, könnten in den kommenden Jahren die Branche revolutionieren.

In Europa sieht Shant ein gewisses Risiko durch restriktive regulatorische Rahmenbedingungen, während der US-amerikanische Markt Innovationen eher priorisiere. In den nächsten Jahren dürften die attraktivsten Chancen daher weiterhin in den USA und China zu finden sein. Zwar sei SAP derzeit als Marktführer in Europa anerkannt, doch Shant bleibt skeptisch, ob etablierte Softwareunternehmen wie SAP durch generative KI wirklich neue Chancen finden werden oder ob nicht neue, innovativere KI-Agenten den Markt übernehmen.

"Die heutige KI-Version, die wir verwenden, ist mit Sicherheit die schlechteste, die wir jemals nutzen werden", so Shant. Das schnelle Wachstum und die Verbesserung der Technologie legen nahe, dass KI-Agenten, die aktuell noch in der Entwicklung stecken, die bahnbrechende Anwendung sein könnten, die generative KI endgültig in den Mainstream bringt. Diese KI-Agenten könnten es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen, ohne dass es dafür eine eigene App braucht.

Shant betont, dass die Veränderungen in der KI-Branche sowohl riesige Chancen als auch existenzielle Risiken für Unternehmen bergen. Die größten Erfolge in den nächsten drei bis fünf Jahren könnten von Unternehmen erzielt werden, die jetzt als "KI-native" gelten und erst noch gegründet werden. Anleger sollten sich daher für ein diversifiziertes Portfolio in diesem vielversprechenden Bereich entscheiden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion