Drei unterbewertete Aktienperlen der Hedgefonds

Die meisten Aktiendepots sehen erstaunlich ähnlich aus. Große Namen wie Apple, Microsoft oder Amazon dominieren die Bestände – sowohl bei Privatanlegern als auch bei vielen Vermögensverwaltern. Ein Blick in die Portfolios professioneller Investoren, etwa in den USA, offenbart jedoch immer wieder Überraschungen. Denn institutionelle Anleger setzen nicht nur auf die offensichtlichen Schwergewichte, sondern entdecken auch regelmäßig eher unbekannte Unternehmen, die in Deutschland kaum jemand auf dem Schirm hat.

Das Handelsblatt hat exklusiv Daten der US-Investmentbank Goldman Sachs ausgewertet, die regelmäßig die Beteiligungen internationaler Hedgefonds analysiert. Im aktuellen Vergleich zur letzten Erhebung stechen drei neue Aktien hervor, die es erstmals unter die 50 beliebtesten Titel geschafft haben – und die hierzulande noch als Geheimtipps gelten dürften. Sie vereinen eine hohe Überzeugungskraft unter Profis mit einem geringen Bekanntheitsgrad im deutschsprachigen Raum.