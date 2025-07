DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet mit verhaltenen Quartalsergebnissen. Auf den nordamerikanischen Märkten seien die Auftragstrends schwach, was zuletzt auch für Europa gegolten habe, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,86EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m