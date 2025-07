BMW, Adidas, British American Tobacco, Mercedes-Benz– Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 78 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Importzölle dürften sich wohl weniger stark auf die europäische Autobranche ausgewirkt haben als zunächst befürchtet, schrieb Patrick Hummel in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. BMW könne zudem auch ohne eine politische Einigung im Zollstreit die Jahresziele erreichen.

UBS hebt das Kursziel für BMW an

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Buy" belassen. Das branchenbeste Wachstum sei in der Bewertung immer noch nicht ganz angekommen, schrieb Robert Krankowski in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das zweite Quartal rechnet er erneut mit einem prozentual zweistelligen Wachstum.

UBS stuft British American Tobacco auf "Buy"

UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4000 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. BAT dürfte besonders stark vom zunehmend härteren Durchgreifen gegen illegale E-Zigaretten profitieren, schrieb Faham Baig in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

UBS hebt das Kursziel für Mercedes-Benz an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 50 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Importzölle dürften sich im zweiten Vierteljahr wohl weniger stark auf die europäische Autobranche ausgewirkt haben als zunächst befürchtet, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorausblick auf die Berichtssaison. Der Experte erhöhte die Schätzungen für die globale Fahrzeugproduktion 2025 und 2026.

