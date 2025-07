OKX startet in Frankreich mit der Vorführung von "Mild Mild West" in Cannes

Paris (ots/PRNewswire) - OKX (https://okg-block.sg.larksuite.com/docx/OLMLdXFUpo

Krypto-Börse und ein globales Onchain-Technologie-Unternehmen, hat seine

vollständig regulierte zentralisierte Krypto-Börse in Frankreich über

MiCA-Passporting offiziell gestartet. Um diesen Meilenstein zu feiern, zeigte

OKX seinen Kurzfilm "Mild Mild West" auf einer exklusiven Veranstaltung in

Cannes.



Französische Nutzer haben nun Zugang zu Spot Trading mit hoher Liquidität,

Staking, Trading Bots und mehr als 270 Kryptowährungen, darunter mehr als 60

Krypto-Euro-Paare, in einem sicheren, transparenten und konformen Rahmen. Die

OKX-Plattform umfasst herausragende Funktionen wie Krypto-Ertragsprodukte,

automatisierte Trading-Bots und eine Roadmap mit lokalisierten Angeboten, die

für den französischen Markt entwickelt wurden. OKX kombiniert einen starken

Fokus auf Regulierung sowie Kundenerfahrung und bietet eine leistungsstarke

Infrastruktur mit vollständig lokalisiertem Kundensupport.





"Die Einführung unserer MiCA-kompatiblen Plattform in Frankreich ist einwichtiger Meilenstein in unserer europäischen Expansion", sagte Erald Ghoos,Geschäftsführer von OKX Europe . "Frankreich ist für uns ein wichtiger Markt undwir sind stolz darauf, eine vollständig regulierte, lokalisierte Erfahrung mitnahtlosem Euro-Zugang, niedrigen Gebühren sowie hoher Liquidität anzubieten. Wirsind bestrebt, durch Compliance, Transparenz und einen erstklassigen, auf diefranzösische Krypto-Community zugeschnittenen Service Vertrauen zu schaffen."Anlässlich der Markteinführung veranstaltete OKX in Cannes eine exklusiveVeranstaltung auf dem roten Teppich mit einer Vorführung des Films "Mild MildWest", der veraltete Stereotypen von Kryptowährungen als "wilder Westen" inFrage stellt und die Entwicklung der Branche hin zu Regulierung und Vertrauenbeleuchtet. In den Hauptrollen spielen Vincent Cassel, Chazz Palminteri undBonnie Chen.Die Markteinführung in Frankreich folgt auf ein Jahr, in dem sich OKX weltweitstark entwickelt hat. In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmeneinen zweistelligen prozentualen Zuwachs an aktiven Nutzern, einenbeträchtlichen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM) und einen Anstiegder Beschäftigtenzahl um mehr als 30 % im gesamten EWR. OKX baut seine Präsenzin Europa weiter aus und konzentriert sich dabei auf die Einhaltung vonVorschriften, Innovation und den Schutz der Nutzer.OKX ist MiCA-konform und gehörte zu den ersten globalen Börsen, die diesen neuenRegulierungsstandard erfüllten, und hat nun damit begonnen, seine Produkte undDienstleistungen über seine Lizenz aus Malta zu portieren. In den letzten Wochenveranstaltete OKX exklusive Einführungsveranstaltungen in Berlin (Deutschland),Warschau (Polen) und Madrid (Spanien), um seine vollständig lokalisiertePlattform in diesen Märkten offiziell anzukündigen. Im vergangenen Jahr wurdeOKX auch in den Niederlanden und Belgien eingeführt.Das Unternehmen veröffentlicht außerdem monatlich einen Reservenachweis und istdamit führend in der Branche, was Transparenz und Nutzerschutz angeht. Mit 31monatlichen Snapshots in Folge legt OKX die Messlatte für dieBerichterstattungsstandards der Branche weiter hoch.Weitere Informationen finden Sie auf http://okx.com/Informationen zu OKXOKX ist ein Technologieunternehmen, das eine dezentralisierte Zukunft aufbaut,welche die Welt handelbarer, transparenter und vernetzter macht und dem mehr als60 Millionen Kunden auf der ganzen Welt vertrauen. Wir sind als eine derschnellsten und zuverlässigsten Krypto-Apps weltweit bekannt und habenTransaktionen im Wert von Billionen Dollar abgewickelt.Wir verfügen über wichtige regionale Niederlassungen, darunter den Hauptsitz inSan José, Kalifornien, für den amerikanischen Kontinent und in Dubai für denNahen Osten. Außerdem besitzen wir noch Niederlassungen in New York, Hongkong,Singapur, der Republik Türkei, Australien und Europa. In den letzten Jahrenhaben wir eines der weltweit umfassendsten regulierten und lizenziertenKryptounternehmen aufgebaut. Wir besitzen Lizenzen in den Vereinigten Staaten,den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem EWR, Singapur und Australien sowie inanderen Märkten.Wir setzen uns konsequent für Transparenz sowie Sicherheit ein undveröffentlichen monatlich Berichte zum Nachweis der Reserven. Um mehr über OKXzu erfahren, laden Sie bitte unsere App herunter oder besuchen Sie:http://okx.com/ .