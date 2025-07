TARGOBANK launcht Neo-Broker (FOTO)

DAX7003 schrieb 24.01.25, 11:19

Nachstehend eine Übersicht der jüngsten KPI von Smartbroker+



noch ein zartes Pflänzchen, aber das neue Angebot "Zinskonto"

https://www.baaderbank.de/Investor-Relations/News-und-Finanzberichte-209?news_id=39018269

wird gut angenommen - im Vergleich dazu bleiben die WP-Kredite deutlich unterhalb der Quote bei

flatexdegiro, aber deren Trend weist nach oben



ebenfalls sehr gut entwickelt sich der Handel in Kryptos



wenngleich das Handels- und Provisionsergebnis von Baader nun auf deutlich mehr Säulen steht als

den Aktivitäten der SB+ - Privatanleger, habe ich noch einmal deren "Aktivitätslevel" den Baader Bank

Ergebnissen gegenübergestellt - es kommt eben nicht allein darauf an, viele Kunden zu erreichen, sondern

diese müssen dann auch noch handeln - das scheint ja aktuell der Fall zu sein und so dürfen wie wohl ein

Ergebnis aus Provision und Handel oberhalb des ersten Quartals 2024 erwarten



Bild: 14922_20250124111710_BWB_vs_SB1_KPI