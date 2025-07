BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen dürften mit Ryanair über den Sommer hinweg besonders erfolgreich sein, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Es komme nun darauf an, im zweiten Halbjahr der Aktie wieder mehr Attraktivität zu verleihen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 17:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 9,882EUR auf Tradegate (02. Juli 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.