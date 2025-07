The NAGA Group: SMC hebt Kursziel an, „KAUFEN“ bleibt! Die NAGA Group AG glänzt mit einem strahlenden Update: Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel an. Mit einem beeindruckenden Aufwärtspotenzial von 150 % und gestärkter Profitabilität zeigt sich das Unternehmen auf …