Ein Gespräch mit Ruhama Negassi über Herkunft, Haltung und Unternehmertum

Wer Ruhama Negassi begegnet, merkt sofort: Diese Frau hat nicht nur Visionen, sondern auch die Kraft, sie umzusetzen. Sie ist präsent, klar und empathisch. Sie ist jemand, der Verantwortung übernimmt. In einem Café in Berlin, treffen wir uns zum Gespräch. Der Espresso ist stark und die Stimmung offen. Was folgt ist mehr als ein Interview: Es ist ein Einblick in eine Haltung, in ein Selbstverständnis, das weit über die Modewelt hinausreicht.

Ruhama, du hast mit 16 als Model angefangen. Heute leitest du eine eigene Agentur. Wie hat sich dein Blick auf die Branche in dieser Zeit verändert?

Ganz ehrlich: Damals war ich einfach neugierig. Ich hatte keine konkrete Vorstellung davon, was da auf mich zukommt. Es ging um schöne Bilder, um Aufregung, um Reisen, vor allem aber um Oberflächen. Doch mit der Zeit habe ich erkannt, wie stark die Branche gesellschaftliche Ideale prägt, was passiert, wenn Menschen sich dort nicht wiederfinden. Diese Erkenntnis war ein Wendepunkt für mich. Ich wollte nicht nur Teil dieses Systems sein, sondern es aktiv mitgestalten. Ich mag echte Geschichten, Perspektiven und Persönlichkeiten.

War das der Auslöser für die Gründung von Almaz im Jahr 2017?

Ja, absolut. Ich habe zuvor als Model Bookerin gearbeitet, Castings organisiert und Talente aufgebaut – und dabei gemerkt, wie sehr sich in der Branche alles um Maße, Normen und Oberflächlichkeiten dreht. Was oft fehlte, war ein Raum, in dem Menschen wirklich ganz gesehen werden.

Almaz ist der Name meiner Mutter – und bedeutet Diamant auf Arabisch.

Ich habe die Agentur nach ihr benannt, weil sie für Stärke, Würde und Schönheit steht – Werte, die mich geprägt haben und die auch die Basis meiner Arbeit sind. Genau das ist unsere Philosophie: Jeder Mensch ist facettenreich, einzigartig und wertvoll. Diese Einzigartigkeit sichtbar zu machen, war und ist mein Antrieb.



© almazagency.com

Was macht die Arbeit von Almaz so besonders?

Wir verstehen uns nicht nur als Agentur, sondern als Plattform für Entwicklung und Empowerment.

Unsere Talents – egal ob Models, Moderatorinnen, Schauspielerinnen, Musiker*innen oder Content Creators – bringen ihre eigene Geschichte mit: ihre Herkunft, ihre Werte, ihre Perspektiven.

Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, bieten Coaching, strategische Begleitung und ein Umfeld, in dem sie sich nicht verbiegen müssen, sondern wachsen dürfen.

Wir glauben: Wer sich gesehen fühlt, strahlt von innen heraus. Und genau das spüren auch unsere Kund*innen.

Du sprichst oft von Empowerment. Was bedeutet das konkret für dich?

Empowerment heißt für mich, Menschen in ihre Kraft zu bringen, ihnen das Vertrauen zu geben, dass sie genug sind, genauso wie sie sind. Besonders Frauen of Color wachsen oft mit dem Gefühl auf sich ständig beweisen zu müssen. Ich kenne dieses Gefühl gut.

Umso wichtiger ist es mir Räume zu schaffen, in denen man nicht funktionieren muss, sondern sich entfalten darf.

Welche Rolle spielt Diversity in deinem unternehmerischen Denken?

Eine zentrale. Vielfalt ist kein Trend, sie ist Realität. Das muss sich auch in Medien, Werbung und Öffentlichkeit widerspiegeln. Wer heute ein Unternehmen führt, trägt eine gesellschaftliche Verantwortung. Es geht nicht um Symbolik! Es geht um echte Repräsentation.

War es schwer, mit dieser Haltung Fuß zu fassen?

Definitiv. Gerade am Anfang wurde ich oft nicht ernst genommen. Eine junge Frau mit eigener Agentur: Das hat nicht in das Bild vieler Entscheidungsträger gepasst. Ich musste doppelt so gut, doppelt so professionell sein, aber ich weiß, wofür ich stehe. Mit der Zeit kamen die Menschen, die genau das gesucht haben: Authentizität, Tiefe und Personality.



© almazagency.com

Wie gehst du mit dem Druck von Social Media um – für dich persönlich und in deiner Arbeit mit Talents?

Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Es bietet Sichtbarkeit, aber auch enormen Vergleichsdruck. Deshalb legen wir bei Almaz viel Wert auf Medienkompetenz. Wir coachen unsere Talents im Umgang mit Plattformen: Wie präsentiere ich mich ohne mich zu verlieren? Wie grenze ich mich ab? Wie bewahre ich meine mentale Gesundheit? Sichtbarkeit sollte nicht um jeden Preis gehen. Es geht um nachhaltige Entwicklung, nicht um kurzfristige Likes.

Du sprichst oft von „Haltung“. Was bedeutet das für dich im Alltag als Unternehmerin?

Haltung ist keine Pose, sondern eine innere Entscheidung. Es heißt, Verantwortung zu übernehmen, auch dann, wenn es wirtschaftlich nicht der leichteste Weg ist. Haltung zeigt sich im Kleinen: Wen stellen wir ein? Welche Partner wählen wir? Welche Geschichten erzählen wir? Ich sehe Almaz als Plattform mit Stimme und diese Stimme nutze ich, um Dialoge anzustoßen, um Dinge zu hinterfragen und um Veränderung mitzugestalten.

Gab es Momente, in denen du gezweifelt hast?

Klar. Ich habe mich oft gefragt: „Bin ich gut genug?“, „Wer bin ich, dass ich das darf?“ Diese Fragen haben mich stärker gemacht. Sie haben mich gezwungen, mich mit meinen Werten auseinanderzusetzen. Ich hatte Menschen an meiner Seite, die an mich geglaubt haben. Heute bin ich selbst für andere dieser Mensch. Das ist für mich Empowerment in seiner tiefsten Form.

Was waren wichtige Lernmomente für dich als Unternehmerin?

Geduld. Strukturen brauchen Zeit. Vertrauen muss wachsen. Ich habe gelernt, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Ein gutes Team, das dieselben Werte teilt, ist Gold wert. Ich habe gelernt, dass echte Stärke nicht im Perfektionismus liegt, sondern in der Bereitschaft dazuzulernen, Fehler zu machen und sich weiterzuentwickeln.

Was sind deine nächsten Ziele mit Almaz?

Ich möchte die Agentur weiter ausbauen: Nicht nur zahlenmäßig, sondern inhaltlich und strukturell. Es gibt so viele Talente, die nicht ins klassische Raster passen, aber unglaublich viel zu sagen haben. Außerdem träume ich davon stärker in den Bereich Bildung und Empowerment zu gehen: Workshops, Mentoring. Ich will Räume schaffen, in denen junge Menschen ihre Stimme finden. Weit über den Modekontext hinaus.

Und persönlich?

Ich möchte weiter wachsen. Vielleicht ein Buch schreiben. Vielleicht ein eigenes Format entwickeln, das junge Talente sichtbar macht. Ich will meine Komfortzone regelmäßig verlassen, neue Perspektiven einnehmen und immer wieder neu bei mir selbst ankommen.

Was würdest du deinem 16-jährigen Ich heute sagen?

Hab keine Angst davor anders zu sein. Deine Stimme zählt. Du bist nicht zu viel, nicht zu laut, nicht zu sensibel: Du bist genau richtig. Und du wirst vielen Menschen helfen, genau das auch in sich zu erkennen.

