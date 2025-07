Steigendes Vertrauen in Europa beflügelt auch Nachfrage nach KfW-Anleihen

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW bestätigt Refinanzierungsvolumen von 65 bis 70 Milliarden Euro für 2025

- KfW-Anleihen profitieren aktuell von steigender internationaler Nachfrage

- Gesagt, getan: Digitale Lernreise geht weiter

- Hohe Green Bond-Volumina zeugen von starkem Engagement der KfW als

Klimafinanzierer



In einem durch globale Handelsspannungen und geopolitische Krisen geprägten

Umfeld hat die KfW im ersten Halbjahr 2025 umgerechnet 50,3 Milliarden Euro zur

Refinanzierung ihrer Geschäftsaktivitäten an den internationalen Kapitalmärkten

aufgenommen. Das ist bereits ein erheblicher Teil ihres für 2025 angekündigten

Refinanzierungsvolumens in Höhe von 65 bis 70 Milliarden Euro.





