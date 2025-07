Behördendienste in der EU werden digitaler, doch Cybersicherheit und grenzüberschreitende Herausforderungen bleiben bestehen

Berlin (ots) -



- Überwiegende Mehrheit der Verwaltungsvorgänge ist onlinefähig; weitere

Verbesserungen für grenzüberschreitender Nutzer angestrebt

- KI spielt immer größere Rolle: Fast die Hälfte aller Portale bietet inzwischen

automatisierten Live-Support, häufig über Chatbots

- Barrierefreiheit hat weiterhin Priorität: Fast die Hälfte der Websites von

Behörden erfüllt inzwischen die grundlegenden Erfolgskriterien der Web Content

Accessibility Guidelines (WCAG)



Die 22. Ausgabe des Capgemini eGovernment Benchmark zeigt rasche Fortschritte

bei den digitalen Behördendiensten in der Europäischen Union: Die überwiegende

Mehrheit der Verwaltungsvorgänge ist nun online zugänglich. Zur Halbzeit der

"Digitalen Dekade 2030" der EU bleiben jedoch Lücken in den Bereichen

Cybersicherheit, Barrierefreiheit und Verfügbarkeit grenzüberschreitender

Dienste [1].





Digitalisierung schreitet für Bürger und Unternehmen voranDer diesjährige Benchmark bewertete mehr als 14.000 Regierungswebsites in den 27EU-Mitgliedstaaten und konzentrierte sich dabei auf neun wichtigeLebensereignisse, darunter Umzug, Unternehmensgründung und Zugang zuGesundheitsdiensten. Die durchschnittliche Bewertung der Online-Angebote istsowohl für Bürger als auch für Unternehmen leicht gestiegen. Neu imeGovernment-Benchmark 2025 ist, dass alle neun Lebensereignisse während einesForschungszyklus gemessen werden. Darüber hinaus gibt es nun Indikatoren zurEinhaltung der Verordnung über das einheitliche digitale Zugangsportal (SingleDigital Gateway Regulation). 93 Prozent der Verfahren des einheitlichendigitalen Zugangsportals [2] sind nun online verfügbar, was die kontinuierlichenFortschritte in ganz Europa belegt.Nationale Nutzer - also diejenigen, die in ihrem eigenen Land auf öffentlicheDienste zugreifen - profitieren weiterhin stärker von den digitalen Angebotenals grenzüberschreitende Nutzer. Das "Once-Only Technical System" (OOTS), dasden automatisierten Abruf von Dokumenten aus einem anderen Mitgliedstaatermöglicht und es den Bürgern erlaubt, Verwaltungsvorgänge ohne wiederholteÜbermittlung derselben Informationen abzuwickeln, ist in Europa noch nichtverfügbar. Die Einführung des OOTS Acceleratormeter im Oktober 2024 signalisiertjedoch weitere Fortschritte: Die Mitgliedstaaten verbinden nun öffentlicheVerwaltungen miteinander und testen die Interoperabilität, um die Grundlage fürkünftige grenzüberschreitende Dienste zu schaffen."Das zunehmende Tempo der Digitalisierung in ganz Europa zeigt, dass deröffentliche Sektor zu weitreichenden Veränderungen fähig ist, wenn die Länder