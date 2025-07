TeamViewer bündelt KI-Funktionen unter neuem Label "TeamViewer Intelligence" für effizientere IT-Support-Prozesse

Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Mit TeamViewer Intelligence führt TeamViewer seine bestehenden KI-Funktionen -

den KI-Assistenten CoPilot sowie Session Insights & Analytics - in einem

gemeinsamen Add-on zusammen.

- Ziel ist es, IT-Teams durch intelligente Automatisierung, integrierte Analysen

und Assistenzfunktionen effizienter zu unterstützen.



TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen

Arbeitsplatz, fasst seine bestehenden KI-Funktionalitäten ab sofort unter dem

neuen Namen TeamViewer Intelligence

(https://www.teamviewer.com/de/products/remote/features/ai/) zusammen. Das Addon

vereint etablierte Features wie TeamViewer CoPilot und Session Insights &

Analytics, für moderne, KI-gestützte IT-Supportprozesse.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Teamviewer TeamViewer -1,15 % Aktie 77 Aufrufe heute Dreiseitensteak 29.06.25, 21:04

"Mit TeamViewer Intelligence bringen wir KI direkt in den Support-Workflow -ohne Tool-Wechsel oder Medienbrüche", sagt Mei Dent, Chief Product & TechnologyOfficer bei TeamViewer. "Ob beim Lösen eines Tickets oder beim Managementkomplexer IT-Umgebungen: Wir ermöglichen schnellere Entscheidungen undskalierbare Prozesse - mit intelligenter Assistenz, genau dort, wo sie gebrauchtwird."CoPilot: Intelligente Unterstützung in der Remote-SitzungTeamViewer CoPilot ist ein KI-gestützter Assistent, der direkt inRemote-Support-Sitzungen als Chat integriert ist und IT-Fachkräfte unterstützt -etwa beim Abrufen von Gerätedaten, der Problemanalyse oder dem Automatisierenvon Routineaufgaben. Alles, ohne den laufenden Workflow zu unterbrechen.Besonders bei Standardanfragen entlastet CoPilot deutlich und sorgt fürflüssigere Abläufe im Service Desk.Session Insights & Analytics: Wissen sichern, Abläufe verbessernMit Session Insights & Analytics werden Support-Sitzungen automatischzusammengefasst inklusive relevanter Schlagworte, einer lückenlosenDokumentation der einzelnen Lösungsschritte, und einer Visualisierung relevanterKennzahlen in übersichtlichen Dashboards. So behalten IT-Teams den Überblicküber wiederkehrende Probleme, Bearbeitungszeiten und Arbeitslast. Daserleichtert die Zusammenarbeit, verbessert Abläufe - und macht den Supportinsgesamt effizienter.TeamViewer Intelligence ist als kostenpflichtiges Add-on für Kunden mitCorporate- oder Tensor-Lizenz verfügbar und in der aktuellen Benutzeroberflächeintegriert.KI auch im AußendienstAuch außerhalb klassischer IT-Anwendungen setzt TeamViewer auf KI: Die AR-LösungAssist AR bietet eine automatische Sitzungszusammenfassung per KI-Transkription.Für Servicetechniker im Außendienst bedeutet das weniger Dokumentationsaufwandbei gleichzeitig höherer Nachvollziehbarkeit und Compliance.Über TeamViewerTeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitalesArbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Was 2005 alsSoftware für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeidenund Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweitenInbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten MillionenMenschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt.Heute vertrauen mehr als 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinenund mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitaleArbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zugestalten. Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen vonTeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zubeheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozessemit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mitführenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei,Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitaleArbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt vonhybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietetTeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitungneuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigtweltweit über 1.800 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einenUmsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an derFrankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unterhttps://www.teamviewer.com/. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2639323/5396733/TeamViewer_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/teamviewer-bundelt-ki-funktionen-unter-neuem-label-teamviewer-intelligence-fur-effizientere-it-support-prozesse-302495975.htmlPressekontakt:Press contacts- Maria Gordienko,Technology & Product Communications Manager,maria.gordienko@teamviewer.com,+1 727 910 6893Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75594/6067932OTS: TeamViewer