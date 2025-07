Cathie Wood: US-Wirtschaft vor massiver Erholung

Cathie Wood bilanziert das erste Halbjahr an der Wall Street.

"Nun, ich denke, wir sind eine regelrechte ‘Wall of Worry’ hochgeklettert. Viele hatten erwartet, dass Zölle, Kriege und der Konflikt zwischen der Fed und dem Präsidenten die Märkte richtig durchschütteln würden. Und natürlich gab es auch Volatilität."

Die Star-Investorin ist bekannt für ihre gewagten Wetten auf die Zukunft der Technologie. Ihr Ruhm basiert auf das Ausnahmejahr 2020: ihr Flaggschiff-Fonds erzielte sagenhafte 153 Prozent Rendite. Doch die langfristige Performance relativiert den Hype: In den letzten fünf Jahren erzielte der ARKK eine annualisierte Rendite von nur 0,4 Prozent.

Cathie Wood sieht Bullenmarkt und Zinssenkungen

Nach ihrer Ansicht befinden wir uns in einem laufenden Bullenmarkt. "Genau solche Bullenmärkte sind meiner Meinung nach am widerstandsfähigsten – wenn der Markt trotz all dieser Kontroversen steigt", sagt die Investorin. Sie meint: "Das signalisiert wirklich etwas. Und ich glaube, das Signal lautet: Die Zinsen werden wahrscheinlich sinken."

Und sie meint weiter: "Was viele bei den Inflationszahlen nicht sehen, sind die Wohnungsbau-Daten. Diese wirken mit großer Verzögerung.Nach unserer Einschätzung weicht die bisherige Konzentration auf wenige Titel einem breiter gefassten Marktgeschehen – ein Zeichen für eine gesündere Marktentwicklung. Und ich denke, die Deregulierung ist eine der wichtigsten Maßnahmen dieser Regierung, um den animal spirits neuen Schwung zu verleihen."

Auf die Frage, wie sie gegenteilige Meinungen einschätzt – wonach die Wirtschaft in Ordnung sei – verweist Wood auf die Zahlen aus dem Wohnungsbau und der Industrie, bevor sie ihre Prognose abgibt, dass sich alles reibungslos in eine Erholung wandeln wird.

"Wir sind ziemlich konsequent der Auffassung, dass wir eine zeitlich versetzte Rezession durchlaufen. Der Wohnungsbau brach beispielweise 2022 ein, als die Zinsen stark anstiegen, und hat sich nicht erholt. Auch die Industrie hat sich nicht erholt."

Wood denkt aber, dass die Senkung der Zinsen durch die Fed und die politischen Maßnahmen der Deregulierung, die US-Wirtschaft wieder ankurbeln.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Wir glauben jedoch, dass sich das ändern wird, sobald die Zinsen sinken, die Deregulierung greift und etwas Klarheit über Steuererleichterungen und Ähnliches herrscht – etwa die sofortige Abschreibung von Investitionsgütern, was sehr positiv wäre. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir von einer zeitlich versetzten Rezession in eine Erholung übergehen werden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der ARK Innovation ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 58,47EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.