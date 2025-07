Wenn Mindfulness auf Natur trifft und dem Sternenhimmel ganz nahekommt

Kitzbühel (ots) - Das internationale HIGHLANDER-Wander-Event feiert

Österreich-Premiere in Kitzbühel



Von 19. bis 23. August 2025 ist die Region Kitzbühel erstmals Gastgeber des

Highlanders, einem mehrtägigen Outdoor-Wanderevent, 2017 in Kroatien gestartet

und mittlerweile in über 20 Ländern vertreten.



Der HIGHLANDER ist kein Wettkampf, sondern ein mehrtägiges Wandererlebnis, bei

dem es nicht um Zeit und Leistung geht - sondern darum, sich mit der Natur, dem

eigenen Körper und dem Wesentlichen im Leben zu verbinden. Alle Teilnehmenden

tragen die eigene Ausrüstung inklusive Zelt und bewältigen täglich Etappen von

15 bis 25 Kilometern - eine spürbare körperliche Herausforderung, eingebettet in

Inspiration für einen gesunden Lebensstil vermittelt: Atemübungen, Achtsamkeit,







Inspiration für einen gesunden Lebensstil vermittelt: Atemübungen, Achtsamkeit,

Ernährung, Meditation und Selbstreflexion stehen ebenso im Fokus wie das

gemeinsame Erlebnis.



Dabei legen die Veranstalter großen Wert auf eine bewusste und

verantwortungsvolle Umsetzung: Die Verpflegung stammt aus regionaler,

biologischer Landwirtschaft, gekocht wird vor Ort - einfach, nahrhaft und aus

Lebensmitteln, die echten Mehrwert bieten. Ebenso arbeitet der HIGHLANDER mit

PartnernInnen zusammen, die sich durch ihre Haltung, Nachhaltigkeit und ihren

Beitrag zur Lebensqualität der Menschen auszeichnen.



Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser ist von dem

innovativen Veranstaltungsformat begeistert: "Was als Erfolgsmuster "New

Premium" in unserer Strategie gestartet hat, findet nun mit dem HIGHLANDER eine

weitere Umsetzung. Ein Muss für all jene, die Erdung, menschliche Verbindungen

und die Nähe zur Natur suchen, ohne dabei auf eine gute Zeit zu verzichten. Wir

freuen uns auf die Österreich-Premiere im August 2025."



Initiator Thomas Weirather von WWP ist von dem Produkt überzeugt: "Der

HIGHLANDER soll dir helfen, raus aus dem Alltag zu kommen - und dir endlich

wieder Zeit für dich selbst zu nehmen. Gesundheit bedeutet für mich mehr als nur

Bewegung. Es ist eine Einstellung - und genau dafür schafft der HIGHLANDER den

richtigen Raum.Ich freue mich sehr, dieses Erlebnis nach Kitzbühel zu bringen,

und kann nur allen empfehlen, es auszuprobieren.Als ich selbst zum ersten Mal

davon gehört habe, war mein erster Gedanke: 'Wie soll ich mir dafür Zeit

davon gehört habe, war mein erster Gedanke: 'Wie soll ich mir dafür Zeit
nehmen?' Heute weiß ich - es war eines der besten Investments in mich selbst.





