ChargePoint stellt Flex Plus Ladestation für Firmenwagenfahrer in Europa vor

Campbell (USA)/Radstadt (A) (ots) -- Neue Ladestation ermöglicht einfache Abrechnung für Flottenfahrzeuge beimLaden zu HauseChargePoint (https://www.chargepoint.com/de-de?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=CP-Germany-Brand-Search&msclkid=c0d518c3677e10505d65709d095280a2&utm_term=chargepoint%20deutschland&utm_content=Trademark%20Generic) (NYSE: CHPT),ein führender Anbieter von Ladelösungen für E-Autos, kündigt heute die neueLadestation Flex Plus an. Die Lösung richtet sich speziell an Fahrer vonFirmenwagen, die in Deutschland rund 64 Prozent (https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/monatl_neuzulassungen_node.html) der Neuzulassungen ausmachen. Im Jahr 2025 lag der Anteil vonFirmenfahrzeugen bisher bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw in Deutschlandsogar bei etwa 70 % (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1191701/umfrage/anteil-gewerblicher-halter-an-den-pkw-neuzulassungen-in-deutschland-nach-segment/) . In Kombination mit dem Driver Management System (DMS) von ChargePointvereinfacht die Flex Plus Ladestation die Rückerstattung von Energiekosten fürdas Laden zu Hause, unterstützt beim Laden im öffentlichen Raum und bietetFlottenmanagern einen umfassenden Überblick über alle Ladeaktivitäten.Flex Plus ist die erste Ladestation auf Basis der neuen AC-Ladearchitektur vonChargePoint (https://www.chargepoint.com/about/news/chargepoint-innovations-transform-ev-charging-maximum-speed-bidirectional-ac?srsltid=AfmBOoq8MV28pqhx2PyQzSEx-NPWBv3myTmsoP3YALEq5viEMPmY-5qL) . Diese bietet unter anderem ein dynamischesLastmanagement in Echtzeit. Die Ladestation erkennt automatisch, wann im Gebäudeweniger Strom benötigt wird, und erhöht in diesem Moment die Ladeleistung. Dafürsind keine zusätzlichen Investitionen in die Strominfrastruktur erforderlich.Darüber hinaus ist die Station kompatibel mit gängigen Smart-Home-Systemen undlässt sich nahtlos mit Solaranlagen, Heimspeichern und anderenEnergiemanagementlösungen verknüpfen. Flex Plus ist erstmals mit eineminnovativen Montagesystem für die Rückwand ausgestattet, das es Fahrernermöglicht, ihre Ladestation bei einem Umzug einfach mitzunehmen. FürFuhrparkmanager bedeutet das: Aus einem fest installierten Gerät wird eineflexible Lösung, Kosten werden gesenkt, und die Betriebskontinuität bleibtgewahrt. Am neuen Standort lässt sich die Ladestation unkompliziert auf einebereits vorverkabelte Rückwand aufstecken.Automatisierte Erstattung für das Laden zu HauseEin zentrales Merkmal der neuen Ladestation ist die exakte und automatisierteErfassung der Ladevorgänge zu Hause - ermöglicht durch die integrierte