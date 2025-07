BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Emily Field passte ihre Schätzungen am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste …