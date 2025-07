Teslas bizarre Rallye: Absatz im Sinkflug, Aktie im Steigflug!

Die neuen Zahlen widersprechen Aussagen von CEO Elon Musk, der im Mai gesagt hatte: "Die Verkaufszahlen sind derzeit stark und wir sehen keine Probleme bei der Nachfrage." Tatsächlich blieb der Absatz des überarbeiteten Model Y hinter den Erwartungen zurück. Neue, günstigere Modelle – ursprünglich für die erste Jahreshälfte angekündigt – wurden bislang nicht vorgestellt, was Spekulationen über Verzögerungen nährt.

In China verliert Tesla Marktanteile an BYD und Xiaomi, während General Motors in den USA aufholt. Zusätzlich belastet Musks Nähe zu Donald Trump das Markenimage. Der CEO hatte zuletzt das von Trump initiierte Projekt "Department of Government Efficiency" geleitet, das auch Aufsichtsbehörden schwächen sollte, die Teslas Geschäfte betreffen. Kritiker fürchten politische Repressionen gegen Tesla bei einem Kurswechsel der US-Administration – etwa durch den Wegfall von E-Auto-Steuervorteilen. Laut Energy Innovation könnten Teslas Verkäufe dadurch jährlich um 100.000 Fahrzeuge sinken.

Zudem kämpft Tesla mit Qualitätsproblemen. Der Cybertruck wurde seit seiner Einführung im November 2023 bereits acht Mal zurückgerufen. Die Auslieferungen außerhalb der Kernmodelle lagen im Quartal bei nur 10.394 Einheiten.

Tesla wird seine Quartalszahlen am 23. Juli nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel bereits um bis zu 5,5 Prozent – wohl auch, weil einige Anleger mit noch schlechteren Zahlen gerechnet hatten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion