Branche rechnet erneut mit Wachstum in der Digitalwirtschaft

Hobbydigger schrieb 24.04.25, 03:45

@ , wenn Du KGV schreibst bitte immer die Berechnungsgrundlage dazu schreiben. Schau dir zum Beispiel auch die KGV´s von Rüstungsunternehmen an. Da werden bereits Kurse für in 2-4 Jahren gehandelt- Börse ist Zukunft und die KGV´s auf Internetseiten beziehen sich immer nur auf die letzten vom Unternehmen veröffentlichten Jahreszahlen. Nur diese Zahlen könne von den Internetrechnungen immer als Grundlage genommen werden. Alles andere wäre sonst eine Schätzung der Angaben. Die Zahlen aus 2023 wurden also im Juni 2024 veröffentlicht. Jetzt schau Dir die Zahlen an und berechne das KGV auf den heutigen Kurs. Börse heißt Zukunft und Erwartung was da gehandelt wird und das ist oft unverständlich, nicht immer logisch und oft auch übertrieben, aber keinesfalls rückwärts orientiert. Die wirtschaftlichen Problematiken in der heutigen Zeit sind ja allseits bekannt. Dennoch kann man Firmenstatements nicht ausser Acht lassen. Kommentare dazu bitte an mich.