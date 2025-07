Engel & Völkers eröffnet neue Repräsentanz in Paris und plant weitere Expansion in Frankreich (FOTO)

Hamburg/Paris (ots) -



- Grand Opening des neuen Engel & Völkers Hauptstandorts nahe der

prestigeträchtigen Champs-Élysees in Paris

- Das Unternehmen unterstreicht seine internationale Wachstumsstrategie mit

weiteren geplanten Standorten in Frankreich, unter anderem in Lyon, Deauville

und Rennes



Engel & Völkers setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und stärkt die

eigene Marktposition in Frankreich mit der Eröffnung einer neuen, zentralen

Repräsentanz im Herzen von Paris. Neben den bereits bestehenden Standorten plant

das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf außerdem weitere Neueröffnungen in den

Kernregionen des Landes, unter anderem in Lyon, Deauville, Rennes und Marseille.

"Mit unserer neuen Niederlassung in bester Lage von Paris sowie der weiteren

Intensivierung der Geschäftstätigkeiten auf dem französischen Markt setzen wir

unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent fort", erklärt Jawed Barna,

Group CEO von Engel & Völkers. "Wir erhöhen kontinuierlich unsere lokale sowie

globale Reichweite und können so immer mehr Kunden weltweit umfassende

Marktexpertise und exzellenten maßgeschneiderten Service anbieten."





Grand Opening in Paris: Neue Repräsentanz in der französischen Hauptstadt



Ein zentraler Meilenstein der Expansion auf dem französischen Markt ist der neue

Engel & Völkers Hauptstandort, der Mitte Juni in prestigeträchtiger Lage nahe

der Champs-Élysées in Paris feierlich eröffnet wurde. Gelegen in der bekannten

Rue du Faubourg Saint-Honoré 170 im 8. Arrondissement stellt die Niederlassung

einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Präsenz und Positionierung als eines

der führenden Immobilienunternehmen in Frankreich dar.



Engel & Völkers reagiert damit auf den dynamischen Immobilienmarkt in Frankreich

und einen Anstieg in der Nachfrage nach Luxus- und Premium-Immobilien, vor allem

in den begehrten Vierteln von Paris, aber auch an der Côte d'Azur und in anderen

Regionen des Landes. Die Eröffnung der neuen Engel & Völkers Repräsentanz

unterstreicht die Attraktivität des französischen Immobilienmarktes, der sowohl

heimischen als auch internationalen Kunden sichere Investitionen mit einer

langfristigen, stabilen Wertsteigerung bietet.



Weichen für Wachstum: Engel & Völkers plant weitere Standorte und Investitionen



Engel & Völkers verfolgt in Frankreich eine langfristige Wachstumsstrategie und

eröffnet in diesem Zuge weitere Standorte im Jahresverlauf 2025. Den Auftakt

bildet eine eigene Niederlassung in Lyon, einem der dynamischsten und

attraktivsten Immobilienmärkte Frankreichs, um die hohe Nachfrage nach Haupt-

und Zweitwohnsitzen in der Region Auvergne-Rhône-Alpes zu bedienen. Darüber

hinaus sind bereits weitere Standorte in Deauville (Normandie), in Rennes

(Bretagne), in Marseille (Provence), Annecy (Auvergne-Rhône-Alpes) sowie in den

Regionen Vannes-Carnac und Lubéron-St Rémy de Provence in Planung. Neben der

geografischen Expansion durch zusätzliche Standorte plant Engel & Völkers auch

weitere Investitionen in neue Talente und den Ausbau der technologischen

Infrastruktur auf dem französischen Markt. Damit unterstreicht das Unternehmen

einmal mehr seinen hohen Anspruch als einer der weltweit führenden Partner in

der Vermittlung von Luxus- und Premium-Immobilien.



